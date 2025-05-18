Двойная лекцию Алексея Семихатова и Владимира Сурдина «Человек в Космосе: всё уже было или всё только начинается?» Человек стремительно ворвался в космос в 1961 году, преодолел притяжение Земли в 1968 году. Казалось, космическую экспансию человечества уже не остановить: вот-вот начнутся полёты на Марс и дальше, дальше... Но до сих пор, несмотря на смену эпох и технологий, люди даже не вернулись на Луну. В то же время роботы побывали у всех планет, на некоторых их спутниках, астероидах и кометах, отправились к границам Солнечной системы. Так может быть человеку не место в космосе? Или мы начали слишком рано, не найдя сначала необходимые технологии? Лекторы: Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной». Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.