Семантика костюма в кино: «Римские каникулы»
Buzo ceramics, Большая Конюшенная улица, 9
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Просмотр знаменитой картины, закрепившей за Одри Хепберн звание иконы стиля. Обсудишь, как образ героев повлиял на сюжет и раскрытие характера. Куратор: Касаткина Татьяна — художник по костюму, сценарист, перформер.
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