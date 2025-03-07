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Семантика костюма в кино

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

На экране, одежда и определённые детали образа утрированы, помимо характера, они раскрывают ещё и сюжет. Как одежда помогает формировать характер персонажа, ты узнаешь на встрече со сценаристом и художником по костюму. Гости вечера рассмотрят примеры из кино, а затем попробуют самостоятельно собрать образ, используя предоставленную одежду (можно принести свою). Для покупки билетов и уточнения деталей обращаться к лектору в телеграмм: https://t.me/own_airglow

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