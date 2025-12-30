Последний киноклуб года — особенный. 30 декабря — день, когда вся страна живёт в ожидании мандаринов, салата оливье, «Иронии судьбы» и той самой, неповторимой новогодней магии. Поэтому в этот раз делают русский Movie Club и смотрят одну из самых любимых советских комедий — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Фильм, который мы знаем наизусть, но каждый раз смотрим как впервые. Блистательный юмор Гайдая, гениальные актёры, фирменный советский абсурд, музыка, от которой мгновенно поднимается настроение, — идеальный выбор, чтобы проводить год легко и весело. Фильм: Иван Васильевич меняет профессию (1973) Цена: 350р. + тариф тайм-кафе (4 руб./мин.) Перед показом — мини-лекция: — Почему фильм Гайдая стал культовым и вошёл в золотой фонд российского кино — Забавные истории со съёмок и малоизвестные факты — Как комедия 1973 года стала отражением эпохи и почему до сих пор смотрится свежо — Почему Владимир Этуш, Яковлев и Куравлёв — абсолютные легенды После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском языке — уютно, непринуждённо и очень по-домашнему. Разговоры о фильме, актёрах, лучшем новогоднем кино и любимых традициях. Ведущий: Дмитрий Козюков. Это дружеский формат, подходит всем.