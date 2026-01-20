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SayYesClub: «Fargo»

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

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Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр фильма, который выглядит как чёрная комедия, а на самом деле оказывается точным и беспощадным разговором о жадности, глупости и последствиях «маленьких» неправильных решений. Fargo (1996) — продавец автомобилей Джерри Лундегор решает организовать похищение собственной жены, чтобы получить выкуп от богатого тестя. План кажется простым, но почти сразу начинает разваливаться. Цепочка случайностей, насилия и абсурда приводит к трагическим последствиям, а расследование ведёт беременная полицейская Мардж Гандерсон — спокойная, внимательная и неожиданно мудрая. Перед показом — мини-лекция: — Почему Fargo — это не просто криминал, а моральная притча — Чёрный юмор братьев Коэн: зачем смеяться там, где не смешно — «Маленькая жадность» и большие последствия: о выборе и ответственности После просмотра — обсуждение в мини-группах. Поговоришь о персонажах, мотивах, абсурде происходящего и о том, почему этот фильм до сих пор ощущается таким точным. Можно на русском или английском — как комфортнее. Ведущий — Дмитрий Козюков. Формат подходит для любого уровня английского. Демонстрация фильма с двойными субтитрами.

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