Фильмо любви, которой не дали права существовать — тихой, запретной и глубоко личной. Brokeback Mountain (2005) — история Энниса и Джека, двух мужчин, чья связь начинается случайно и растягивается на годы. Это фильм не только о чувствах, но и о страхе, стыде, социальных ожиданиях и цене, которую приходится платить за невозможность быть собой. Перед показом — мини-лекция: — Почему Brokeback Mountain — фильм не только про любовь, но и про запреты — Как общественные нормы формируют наши выборы и страхи — Что происходит с чувствами, которым не дают пространства После просмотра — обсуждение в мини-группах. Разговор о подавленных желаниях, несказанных словах, упущенных возможностях и о том, как страх быть собой может изменить всю жизнь. Можно на русском или английском — как комфортнее. Ведущий — Дмитрий Козюков. Формат подходит для любого уровня английского. Смотрим с двойными субтитрами.