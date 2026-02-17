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SayYesClub: «Blue Valentine»

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм, который не про красивую историю любви, а про её реальность — сложную, болезненную и очень узнаваемую. Blue Valentine (2010) — история отношений Дина и Синди, показанная в двух временных линиях: начало любви и её разрушение. Без романтизации, без фильтров, без иллюзий. Это фильм не о том, как люди влюбляются, а о том, как они постепенно перестают быть близкими. Перед показом — мини-лекция: — Почему Blue Valentine — фильм не про любовь, а про отношения — Как исчезает близость: незаметно и постепенно — Можно ли спасти то, что когда-то было настоящим? После просмотра — обсуждение в мини-группах. Разговор о разрывах, утрате близости, ответственности в отношениях и о том, почему иногда любовь не равна счастью. Можно на русском или английском — как комфортнее. Ведущий — Дмитрий Козюков. Формат подходит для любого уровня английского. Смотрим с двойными субтитрами.

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