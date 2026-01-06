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SayYesClub: «12 Angry Men»

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр абсолютной классики мирового кино, которая доказывает: чтобы держать зрителя в напряжении, не нужны спецэффекты, погони и смена локаций. «12 Angry Men» (1957) — После заключительных прений на суде по делу об убийстве 12 присяжных должны вынести вердикт. Обвинительный приговор означает смертную казнь для подсудимого — подростка из неблагополучного района города. Пока двенадцать мужчин пытаются прийти к единогласному решению, находясь в изоляции в одной комнате, один из присяжных (Генри Фонда) высказывает серьёзные сомнения относительно некоторых аспектов дела. Вскоре на поверхность всплывают личные проблемы, и конфликт угрожает сорвать деликатный процесс, от которого зависит судьба одного мальчика. Перед показом — мини-лекция: — Почему фильм, снятый почти 70 лет назад, до сих пор работает безупречно — О сомнении как силе, а не слабости — Почему этот фильм — не только о суде, но и о обществе, предубеждениях и личной ответственности После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — выбор за тобой. Говорим о фильме, персонажах и собственных реакциях. Главное не язык, а мысль. Ведущий — Дмитрий Козюков. Формат подходит для любого уровня английского. Просмотр с английскими субтитрами.

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