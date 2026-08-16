Звуки тибетских чаш, гонга и шаманского бубна в сочетании с мощной активацией энергии Кундалини. Две практики. Одно пространство. — Чтобы остановиться, услышать себя и почувствовать то, что давно просится наружу. Иногда достаточно одной встречи, чтобы что-то внутри начало меняться. — Чтобы отпустить старое. Открыться новому. Сделать шаг на свой следующий уровень.