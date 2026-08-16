Саундхилинг х Активация кундалини
Душевно, улица Профессора Попова, 23В
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 6+
Про событие
Звуки тибетских чаш, гонга и шаманского бубна в сочетании с мощной активацией энергии Кундалини. Две практики. Одно пространство. — Чтобы остановиться, услышать себя и почувствовать то, что давно просится наружу. Иногда достаточно одной встречи, чтобы что-то внутри начало меняться. — Чтобы отпустить старое. Открыться новому. Сделать шаг на свой следующий уровень.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи