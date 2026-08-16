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Саундхилинг х Активация кундалини

Душевно, улица Профессора Попова, 23В

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 6+

Про событие

Звуки тибетских чаш, гонга и шаманского бубна в сочетании с мощной активацией энергии Кундалини. Две практики. Одно пространство. — Чтобы остановиться, услышать себя и почувствовать то, что давно просится наружу. Иногда достаточно одной встречи, чтобы что-то внутри начало меняться. — Чтобы отпустить старое. Открыться новому. Сделать шаг на свой следующий уровень.

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