Саша Алмазова и бэнд, ЧтоЕслиХор
Литейный проспект, 55
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
В этом году хоровой проект Саши отмечает пятилетие: тебя ждёт уникальная программа от Госпела до Богемской Рапсодии, от Нирваны до поп- хитов в неожиданных авторских аранжировках. Летний вечер под открытым небом, любимые музыканты, хор и знакомые мелодии — отличный повод встретиться, спеть вместе и провести несколько часов в самой музыкальной и тёплой компании.
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