В этом году хоровой проект Саши отмечает пятилетие: тебя ждёт уникальная программа от Госпела до Богемской Рапсодии, от Нирваны до поп- хитов в неожиданных авторских аранжировках. Летний вечер под открытым небом, любимые музыканты, хор и знакомые мелодии — отличный повод встретиться, спеть вместе и провести несколько часов в самой музыкальной и тёплой компании.