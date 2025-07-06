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Сап Дэй

Каменный остров, набережная реки Крестовки

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Первый в Санкт-Петербурге бесплатный мини ивент, посвящённый культуре сапбординга. Цель — донести, что сап, это занятие для каждого, не зависимо от его уровня подготовки или навыков. В ходе мероприятия, ты научишься, стоять на доске, выполнять маневры на сапе, ознакомишься с культурой поведения на воде, а так же техникой безопасности и всё это в формате неспешной прогулки. Место проведения: Каменный остров, набережная реки Крестовки Ориентир — Безымянный остров Как попасть: в 17 минутах от ст.м. Крестовский остров (59.975464, 30.278330)

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