Невербальное сочинение на тему порока, телесности, гендерности, сексуальности. Спектакль существует на границе физического и кукольного театра. На сцене – размышления о том, что происходило на четвертый день после сотворения Мира. Главное место действия, конечно, сад. Сад – ящик фокусника, полный удивительных открытий и неожиданных образов. Спектакль навеян картиной Босха «Сад земных наслаждений». Существует более двадцати расшифровок данной картины искусствоведами. Театр Karlsson Haus предлагает свою версию: это и впечатления от картины, и известные о ней факты. Продолжительность – 1 час 10 минут.