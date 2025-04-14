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Сад наслаждений

Karlsson Haus
УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, Д. 30

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Невербальное сочинение на тему порока, телесности, гендерности, сексуальности. Спектакль существует на границе физического и кукольного театра. На сцене – размышления о том, что происходило на четвертый день после сотворения Мира. Главное место действия, конечно, сад. Сад – ящик фокусника, полный удивительных открытий и неожиданных образов. Спектакль навеян картиной Босха «Сад земных наслаждений». Существует более двадцати расшифровок данной картины искусствоведами. Театр Karlsson Haus предлагает свою версию: это и впечатления от картины, и известные о ней факты. Продолжительность – 1 час 10 минут.

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