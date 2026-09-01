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С дивидюком на анимку

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие

История аниме-сообщества в России. Сегодня, когда увлечение аниме и мангой вполне можно назвать мейнстримом, некоторые могут посчитать странным, что раньше далеко не каждый желающий мог посмотреть аниме. Тогда как же анимешники находили друг друга? Какие правила были у аниме-клубов и зачем вообще такие клубы были нужны? Суши-бар «Аниме» на Невском и фильм «Манга» 2005 года: что было не так с попыткой использовать «экзотичные» стороны увлечения аниме? На лекции ненадолго окунёшься в историю появления поклонников аниме и манги в России, обсудишь время видеокассет и «дописок», аниме-клубов, первые фестивали и первые официальные издания аниме и манги. Поговоришь о том, как с годами менялось сообщество анимешников, и что на это влияло. Как совершенно нишевое и андерграундное увлечение аниме превратилось в мейнстримное хобби? А было ли оно таким уж нишевым? Разберёшься на лекции. Лектор Юлия Тарасюк — куратор Центра Манги и Комиксов, экс-глава аниме-клуба в городе Северодвинске.

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