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Русский круиз

Синопская набережная

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4800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Отправишься в трёхчасовое путешествие на теплоходе премиум-класса, где оживут традиции и блюда разных эпох русской истории: старорусской, имперской и советской. В программе: – изысканный фуршет с рыбой и морепродуктами от «Рыбные правила» – живой вокал – фотограф – и, конечно, более 20 сортов безлимитного сидра и лимонадов от Gravity Project Приветствуются образы в русском стиле. За лучший костюм подарят платок «Русь-Матушка» :) Отправление: Синопская набережная (м. пл. Александра Невского). В конце круиза теплоход возвращается на тот же причал. Предварительная бронь обязательна, количество мест ограничено.

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