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Русская зима в классической литературе: холод, страсть и душа нации

Библиотека имени Маяковского, набережная реки Фонтанки, 44

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Когда снег начинает свой бесшумный танец, а мороз сковывает реки, русская литература оживает по-особенному. Зима в произведениях классиков — это не просто время года. Это метафора, символ, испытание и порой сама душа нации. На лекции исследуешь произведения русской классики, чтобы понять, как писатели воплощали зимние мотивы в своих произведениях, какой смысл они вкладывали в это время года. Что тебяждёт на лекции: — Зима как зеркало души: исследуешь, как образы снега, мороза и метели отражают внутреннее состояние героев, их страсти, сомнения и поиски. — Символика зимних пейзажей: разберёшь, какие смыслы несут в себе заснеженные поля, лесные чащи и замёрзшие реки в произведениях Пушкина и Гоголя. — Зимние испытания и их роль в сюжете: как холод и стужа становятся катализатором событий, проверяют на прочность человеческие отношения, характеры и судьбы. — Контраст тепла и холода: анализ противопоставления зимней природы и внутреннего мира человека, домашнего очага и суровой реальности. — Не только снег: поговоришь о том, как зимние явления, такие как метели, оттепели, короткие дни и длинные ночи, формируют атмосферу произведений и влияют на восприятие читателей. Лектор — Мария Плешко, филолог, учитель русского языка.

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