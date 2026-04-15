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Рушана — инди-исполнительница из небольшого села в Башкортостане, чья музыка полна любви и меланхолии. Отличительные черты артистки в её силе, проявленной в кротости, и музыкальности, проявленной в минимализме. Будто усталым полушёпотом она поёт о важных вещах, нередко балансируя между хрупкой акустикой и электричеством, разрушая стереотипы о том, что такие музыкальные явления несовместимы.
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