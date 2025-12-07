На лекции ты узнаешь, как получилось, что зрители полюбили картину Анны Меликян немного не в том виде, в котором её задумывала создательница. Почему режиссёрская версия фильма лучше продюсерской? Какой запомнилась Москва нулевых и чем русскому кино помогла программа «Закрытый показ» на Первом канале. «Русалка» — история девочки Алисы, которая мечтала стать балериной, а потом переехала в Москву и встретила Сашу, торгующего участками на Луне. Это один из самых известных фильмов постсоветского российского кино. Лектор: Мария Кувшинова — кинокритик, автор книг «Балабанов» (2013, переиздана в 2014 и 2025), «Кино как визуальный код» (2014), «Александр Миндадзе: от советского к постсоветскому» (2017), «Новый договор. Кино и зритель после ИИ» (2025). Начало в 18:00. Билет действует в течение всего дня покупки, оплата при входе. Количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйся.