ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Русалка

Новая Голландия
наб.Адмиралтейского канала, 2/4

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На лекции ты узнаешь, как получилось, что зрители полюбили картину Анны Меликян немного не в том виде, в котором её задумывала создательница. Почему режиссёрская версия фильма лучше продюсерской? Какой запомнилась Москва нулевых и чем русскому кино помогла программа «Закрытый показ» на Первом канале. «Русалка» — история девочки Алисы, которая мечтала стать балериной, а потом переехала в Москву и встретила Сашу, торгующего участками на Луне. Это один из самых известных фильмов постсоветского российского кино. Лектор: Мария Кувшинова — кинокритик, автор книг «Балабанов» (2013, переиздана в 2014 и 2025), «Кино как визуальный код» (2014), «Александр Миндадзе: от советского к постсоветскому» (2017), «Новый договор. Кино и зритель после ИИ» (2025). Начало в 18:00. Билет действует в течение всего дня покупки, оплата при входе. Количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйся.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста