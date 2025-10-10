Маркет для тех, кто любит гнездоваться, ценит уют и вещи ручной работы. Собрали самых талантливых мастеров, создающих вручную то, чем люди обычно наполняют свои дома: — ковры — пледы — комоды — вешалки — посуда — лампы — изделия из стекла — вазы — детские игрушки — кухонная утварь — доски — рамы для картин — парфюм для дома — товары для животных …и многое другое А также воркшопы и мастер-классы для детей и взрослых: — мозаика из натуральных минералов — настоящий калейдоскопа своими руками — создание свечи — роспись гипсовых фигурок — мини-картины акрилом — создание изделий из кожи 10–12 октября с 12:00 до 22:00