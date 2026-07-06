Розовая вечеринка в саду: сериальный показ «Эль»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 16+
Кино
Вечеринки
Еда
Про событие
Проведи летний вечер в саду особняка XIX века на сериальным показе, который пройдёт совместно с «Сериальным клубом» Юлии Мокрецовой. Будут смотреть «Эль» — приквел к легендарному ромкому нулевых «Блондинка в законе». Тебя ждёт тематическая розовая вечеринка, живая музыка, спешл-десерты, игристое и, конечно, показ двух серий под открытым небом.
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