ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Розовая вечеринка в саду: сериальный показ «Эль»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Кино
Вечеринки
Еда

Про событие

Проведи летний вечер в саду особняка XIX века на сериальным показе, который пройдёт совместно с «Сериальным клубом» Юлии Мокрецовой. Будут смотреть «Эль» — приквел к легендарному ромкому нулевых «Блондинка в законе». Тебя ждёт тематическая розовая вечеринка, живая музыка, спешл-десерты, игристое и, конечно, показ двух серий под открытым небом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста