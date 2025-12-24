Рождество в искусстве: от Вифлеема до проклятых капиталистов
улица Марата, 50
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от 1990₽ до 3600₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Встреча общества пьяных искусствоведов. Что скрывают рождественские картины и как они отражают не только праздничный вкус, но и дух времени? На лекции обсудят, как древние художники изобрели рождественские традиции, зачем люди стали массово таскать ёлки из леса и почему современным художникам сложно работать с темой Рождества. Лекцию проведёт Юлия Страйста-Бурлак — искусствовед, арт-критик, специалист по искусству XIX-XX веков.
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