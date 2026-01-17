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Роспись игрушки Лабубу

La Vue, Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Создай свою эксклюзивную игрушку Лабубу и наслаждайся видом Неву из ресторана La Vue. Длительность мероприятия: • В технике флюид арт — 30 мин, • Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? • Игрушка Лабубу 18 см из винила • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц • Депозит на меню 700 руб на чел • Интересная и красивая тусовка и много новых друзей • Антуражное пространство для творчества • Профессиональный фотосет в группах от 12 чел • Пакет для картины • Фартук одноразовый (по запросу гостя)

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