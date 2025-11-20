Уд — это отдельная планета. Про него можно рассказывать часами. После поездки в Китай, где организаторы школы парфюмерии посетили плантации удовых деревьев, а также после недавнего посещения Всемирной выставки в Дубае, состоится ольфакторная встреча, на которой гости смогут послушать эфирные масла, благовония и, конечно, ароматы с удом. Будешь обсуждать душистые вещества, эфирные масла, увидишь, как горит само дерево и какими веществами парфюмеры часто передают аромат уда в композициях. Встречу ведет Елена Даргель, парфюмер и руководитель школы парфюмерии «Я творю» и Юлия Агуреева, блогер тг канала «Подержите мой шлейф». Тебя будет ждать приятный бокальчик для настроения на встрече.