Романтический мастер-класс для двоих
Лиговский проспект, 43-45
Начало:
Завершение:
от 5600₽ до 9500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Здесь каждый, даже без опыта, сможет почувствовать себя художником. Никаких навыков не требуется — всё под контролем мастеров. Ты выбираешь цвета, фактуры, создаёшь свою композицию и наслаждашься процессом. Особенно популярны арт-свидания — пары создают парные изделия в индивидуальной атмосфере. Что тебе предлагают: — Уже включенные материалы премиум-класса; — Уютную атмосферу и поддержку мастера на каждом этапе; — Фото- и видеосъёмку на память; — Подарочную упаковку готовых изделий; — Пространство для тёплого общения, творчества и вдохновения; — Это место, куда приходят за эмоциями, теплом и чем-то по-настоящему своим.
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