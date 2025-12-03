Встреча общества пьяных литераторов, на которой ты узнаешь, как полузабытый князь из Трансильвании превратился в икону готической литературы, и почему викторианцы в эпоху науки и порядка вдруг увлеклись кровососами. Ты погрузишься в историю нового вампира Брэма Стокера, не фольклорного монстра, а по-настоящему харизматичного и пугающего персонажа, который пережил века и стал частью массовой культуры. Стоимость билета для одного – 1990 рублей/ для двоих – 3600. Безлимитный welcome drink входит в стоимость. Ведущий – Михаил Мешалкин, историк, научный сотрудник Эрмитажа.