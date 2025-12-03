Роман «Дракула»: вампир, которого придумали заново
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
от 1990₽ до 3600₽
Возраст 18+
Про событие
Встреча общества пьяных литераторов, на которой ты узнаешь, как полузабытый князь из Трансильвании превратился в икону готической литературы, и почему викторианцы в эпоху науки и порядка вдруг увлеклись кровососами. Ты погрузишься в историю нового вампира Брэма Стокера, не фольклорного монстра, а по-настоящему харизматичного и пугающего персонажа, который пережил века и стал частью массовой культуры. Стоимость билета для одного – 1990 рублей/ для двоих – 3600. Безлимитный welcome drink входит в стоимость. Ведущий – Михаил Мешалкин, историк, научный сотрудник Эрмитажа.
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