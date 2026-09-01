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Риф

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль по роману Алексея Поляринова. Роман — исследование механизма устройства тоталитарной системы на примере работы сект. Структура книги — нелинейные истории нескольких героев, которые в определённый момент соединяются в одну точку. Журналистка, режиссёр-документалист Таня, её мать Кира и студентка антрополог из США сталкиваются с одним и тем же — злом в лице лидера секты. Основной темой стала проблема памяти, стирая которую один человек обретает власть над другим. Отталкиваясь от темы, режиссёр и команда спектакля сделают попытку погрузиться в тему романа, его мир.

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