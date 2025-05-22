Что такое Reserve, Reserva и Riserva? На мероприятии профессиональный кавист расскажет для чего некоторым винам нужна выдержка. Гости мероприятия узнают о различных видах дубов, которые используются при производстве бочек, чтобы проявить в вине определённые качества. Расскажут о популярном вине кьянти от Фрескобальди, флорентийской семьи, которые занимаются виноделием 700 лет. Уже 30 поколений Фрескобальди управляют одной из самых знаменитых винных империй Италии с роскошными виноградниками и красивыми палаццо. Вместе с винами из Венето Zenato узнаешь, чем отличаются белые вина, выдержанные в бочке от невыдержанных. Семья Дзенато более 60 лет занимается виноделием. Именно основатель бренда Серджио Дзенато прославил сорт треббьяно-ди-лугана, сделал великое амароне и возродил технологию рипассо. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.