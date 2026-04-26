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[отменено] Репетиция дня рождения Циферблата

Циферблат
набережная реки Мойки, 90

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 1870₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Видели и слышали, как всем было кайфово украшать ёлку и печь блины на Масленице. Поэтому решили: а почему бы снова не провести такую тусовку в Ц? Но очень долго искали повод. А затем как вспомнили, что в апреле 2023 года первый раз побывали в стенах Ц на Мойке, 90. И тут всё сошлось. Сейчас проводят репетицию дня рождения, а в июле празднуют его. По традиции будут мастер-классы, песни, лекции. Вход на мероприятие по тарифу Циферблата, 4,5р./мин + 250р.

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