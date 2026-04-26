Видели и слышали, как всем было кайфово украшать ёлку и печь блины на Масленице. Поэтому решили: а почему бы снова не провести такую тусовку в Ц? Но очень долго искали повод. А затем как вспомнили, что в апреле 2023 года первый раз побывали в стенах Ц на Мойке, 90. И тут всё сошлось. Сейчас проводят репетицию дня рождения, а в июле празднуют его. По традиции будут мастер-классы, песни, лекции. Вход на мероприятие по тарифу Циферблата, 4,5р./мин + 250р.