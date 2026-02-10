Нынешняя рэп-сцена выглядит совсем не той, что была раньше, поэтому здесь решили объединиться с Hotel California и предаться ностальгии по астроворлду, тестингу и прочим хитовым проектам времён ковида. Основная сцена: dedsem 4eu3 coubra missu laqs Терраса: maksim juicy brique 4iza php Вход До 1:00 — 800 руб. После — 1000 руб.