Считаешь, что звёздный час свидетелей по делу гр. Иеговы и богородичных центров миновал в 90-ые? Тебя давно не приглашали на бесплатный семинар Академии информационных энергий? На даче кончился запас брошюрок с мантрами, которые ты привык употреблять для растопки? А секты никуда не делись. Сейчас в России около миллиона человек состоит в различных культах и сектоподобных организациях. Не все из них религиозные. Зато практически все — вредоносные. Что побудило богатых и успешных американок в буквальном смысле клеймиться каленым железом в компании «Нексиам»? Как понять, что новые друзья твоего близкого — вербовщики культистов? Что делать, если человек уже попал в секту? Домнин буквально с детского сада боролся против сектантской пропаганды и записывал все попадавшиеся ему культы в книжечку — и теперь готов обезопасить от происков шарлатанов и свою паству… эээ, то есть аудиторию. Кто рассказывает? Кирилл «Домнин» Буренок, выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Человек с феноменальной памятью и уникальным чувством юмора.