Разводные мосты на катере
набережная реки Мойки, Причал на наб. реки Фонтанки, 104-лит.А
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от 1100₽ до 1800₽
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Про событие
Прогулка на небольшом катере по ночному городу с видом на разводные мосты — это возможность ощутить неповторимое очарование города. Маршрут катера составлен таким образом, чтобы ты мог не только увидеть развод Дворцового и Троицкого моста, но и прогуляться по живописным рекам и каналам Санкт-Петербурга. Большое количество судов скапливается в центральной части акватории Невы, но за счет небольшого размера катера в сравнении с теплоходами, удастся занять одно из самых лучших мест для просмотра разведения Дворцового и следом Троицкого моста.
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