Прогулка на небольшом катере по ночному городу с видом на разводные мосты — это возможность ощутить неповторимое очарование города. Маршрут катера составлен таким образом, чтобы ты мог не только увидеть развод Дворцового и Троицкого моста, но и прогуляться по живописным рекам и каналам Санкт-Петербурга. Большое количество судов скапливается в центральной части акватории Невы, но за счет небольшого размера катера в сравнении с теплоходами, удастся занять одно из самых лучших мест для просмотра разведения Дворцового и следом Троицкого моста.