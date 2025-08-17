Если ты хочешь пополнить круг общения новыми людьми, поучаствовать в интересной беседе и развить свои софт-скиллы, тогда это событие для тебя. В программе: дискуссия, нетворкинг и welcome-напиток. Мероприятие состоит из раундов, где каждая встреча — это микс из неожиданных вопросов и неожиданных ответов. В течение одного раунда участники обсуждают случайные темы из карточек. Ничего серьёзного: будет просто беседа — глубокая и не очень, хиханьки и хаханьки над жизненными парадоксами, сплетни о том, что волнует в последнее время. Программа мероприятия: — Welcome-время: лёгкое знакомство, чтобы создать комфортную атмосферу. Это поможет всем настроиться на позитивный лад и почувствовать себя частью группы. — Случайные обсуждения: групповые обсуждения — отличная возможность обменяться мнениями, узнать что-то новое и познакомиться с интересными людьми. — Свободный нетворкинг: время для общения, заведения новых знакомств, обмена идеями и, возможно, начала чего-то нового :)