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Разговорный клуб: «Фуко: история безумия в конце прекрасной эпохи. Кто решает, что нормально?»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+

Про событие

Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Никакой поп-психологии. Только живые разговоры о главном — с умом, иронией и глубиной. Кто решает, что нормально? Кто определяет, что ты — в порядке? Что ты — «вписываешься»? Что твоё поведение — допустимо, речь — логична, а тело — под контролем? Мишель Фуко видел в этих вопросах не теоретические загадки, а механизмы власти. Он писал о сумасшедших и тюремщиках, о школьных правилах и о биополитике, об институте психиатрии и о тонкой архитектуре социального насилия, которая принимается за «порядок». На этой встрече обсудят: — почему история безумия — это история нормальности; — как Фуко превратил маргинальные темы в философские центры; — в чём сила паноптикона — и почему он незаметен; — как наука может быть формой контроля; — и почему свобода — не состояние, а борьба. Это встреча о том, как не потерять себя в мире, который очень вежливо, с аргументами и формулировками, отбирает у тебя возможность быть другим. Для кого: Для тех, кто когда-либо чувствовал, что не совпадает с ожиданиями. Для тех, кто не готов жить в прозрачной клетке. Для тех, кому близка мысль: «Я не сумасшедший — просто мир слишком нормален». Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ В билет входит бокал игристого.

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