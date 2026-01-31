ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Written in the Stars? Horoscopes & Prophecies Иногда так хочется верить, что где то «там, наверху» уже есть сценарий жизни: кто встретится, что получится, от чего лучше отказаться. Гороскопы, таро, нумерология — всё это обещает дать хотя бы маленькую подсказку в мире, где слишком много неопределённости. Проще спросить звёзды, чем признать: многое зависит от собственных решений. Но где заканчивается безобидная игра и начинается опасная передача ответственности? Когда люди читают прогноз «сегодня не лучший день для рисков», это помогает прислушаться к себе или наоборот — парализует и лишает свободы выбора? И если предсказание не сбылось — это звёзды ошиблись или ты просто выбрал другой путь? Обсудишь: — Веришь ли ты в гороскопы и предсказания или относишься к ним как к игре? — Были ли моменты, когда прогноз реально повлиял на твоё решение — и ты потом жалел или благодарил звёзды? — Где для тебя граница между «поиск знаков» и ответственностью за свой выбор? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста