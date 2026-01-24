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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Boredom: The Enemy of Productivity or a Secret Superpower? Скука. Люди бегут от неё, как от чумы, сразу хватаясь за телефон, подкаст, сериал — лишь бы не остаться наедине с тишиной и ощущением «нечем заняться». Кажется, что скука — враг продуктивности, признак лени и «неумения себя занять». Но что, если именно в этих паузах рождаются самые важные мысли? Когда внешних стимулов становится меньше, у мозга наконец появляется пространство блуждать: додумать, досочинить, дорисовать. Многие идеи, решения и неожиданные повороты приходят не за рабочим столом, а в душе, в дороге, в момент, когда «делать вроде нечего». Возможно, скука — это не поломка, а сигнал: пора замедлиться и дать себе возможность услышать собственные мысли. Обсудишь: — Как ты обычно реагируешь на скуку: сразу чем то заполняешь время или позволяешь себе «повиснуть в воздухе»? — Вспомнишь момент, когда из состояния «мне скучно» вдруг родилась идея, решение или важное понимание. — Можно ли научиться использовать скуку как ресурс — а не как врага, которого нужно срочно побеждать контентом? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Формат: Быстрые знакомства Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)

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