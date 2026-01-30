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Разговорный клуб английского языка

Дворец Кваренги, Казанская улица, 7

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+

Про событие

Тема: Are We Too Busy to Be Happy? Productivity, burnout, slow living, and the fear of doing nothing. Люди живут в режиме «надо»: быть продуктивными, развиваться, не терять темп. Отдых превращается в пункт в списке дел, а бездействие — в источник тревоги. Но делает ли постоянная занятость нас счастливее? На этой встрече поговоришь о темпе жизни, выгорании и страхе остановиться — без осуждения и советов «как правильно». Обсудишь: — Почему быть занятым стало социальным стандартом? — Когда продуктивность начинает работать против нас? — Что мы чувствуем, когда ничего не делаем — и почему это так сложно? — Возможен ли slow living без чувства вины? Формат: — Общение в парах — Вопросы выдаются уже на встрече — Длительность: 90–120 минут — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков. Человек, который регулярно балансирует между списками задач и желанием ничего не планировать — и предлагает обсудить это вслух. Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)

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