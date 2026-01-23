Тема: Failure, Pain, and Growth. Do difficulties make us stronger — or just tired? Часто говорят: «трудности делают нас сильнее». Но правда ли это всегда? Иногда кажется, что сложности не закаляют, а просто выматывают — физически, эмоционально и морально. На этой встрече поговоришь не мотивационными лозунгами, а честно — про усталость, провалы, рост и его реальную цену. Обсудишь: — Делают ли неудачи людей сильнее — или это красивая идея задним числом? — В чём разница между ростом и постоянным выживанием? — Можно ли расти без боли? — Как понять, что опыт действительно чему-то научил, а не просто «произошёл»? Формат: — Общение в парах — Вопросы выдаются уже на встрече — Длительность: 90–120 минут — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков. Человек, который не верит в «страдание ради страдания», но верит в осмысленный опыт и честный разговор о нём. Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)