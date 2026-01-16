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Разговорный клуб английского языка

Дворец Кваренги, Казанская улица, 7

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+

Про событие

Тема: "Love: Choice, Chemistry, or Luck?" Is love something we build — or something that just happens? Can love exist without effort? Любовь часто представляют как магию: «искра», «химия», судьбоносную встречу. Но если всё так спонтанно — зачем тогда выбор, разговоры, компромиссы и работа над отношениями? На этой встрече поговоришь о любви без розовых фильтров и цинизма — честно, спокойно и по-взрослому. Обсудишь: — Что важнее в любви: чувство, решение или случай? — Может ли любовь существовать без усилий — и должна ли? — Где проходит граница между «работать над отношениями» и «терпеть»? — Меняется ли любовь со временем — и нормально ли это? Формат: — Общение в парах — Вопросы выдаются уже на встрече — Длительность: 90–120 минут — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков. Человек, который уверен: любовь — это не только чувство, но и разговор, который люди продолжают каждый день. Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)

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