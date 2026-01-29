Тема: Do We Actually Listen to Each Other? Conversation vs waiting for your turn to speak. Это часто называют «разговором» — но правда ли люди слышат друг друга? Или просто они ждут паузы, чтобы вставить свою мысль, совет или историю? Эта встреча — про слушание, внимание и то, почему даже близкие люди иногда не чувствуют, что их понимают. Обсудишь: — В чём разница между «слушать» и «ждать своей очереди говорить»? — Почему нам так сложно быть по-настоящему внимательными к собеседнику? — Можно ли научиться лучше слышать — и зачем это вообще нужно? Формат Mini-Groups: — Мини-группы по 3–4 человека (по уровню) — 3 раунда по 25–30 минут — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, человек, который регулярно ловит себя на мысли, что слушает… и всё равно уже формулирует ответ в голове. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)