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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Do We Actually Listen to Each Other? Conversation vs waiting for your turn to speak. Это часто называют «разговором» — но правда ли люди слышат друг друга? Или просто они ждут паузы, чтобы вставить свою мысль, совет или историю? Эта встреча — про слушание, внимание и то, почему даже близкие люди иногда не чувствуют, что их понимают. Обсудишь: — В чём разница между «слушать» и «ждать своей очереди говорить»? — Почему нам так сложно быть по-настоящему внимательными к собеседнику? — Можно ли научиться лучше слышать — и зачем это вообще нужно? Формат Mini-Groups: — Мини-группы по 3–4 человека (по уровню) — 3 раунда по 25–30 минут — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, человек, который регулярно ловит себя на мысли, что слушает… и всё равно уже формулирует ответ в голове. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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