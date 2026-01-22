Тема: Money, Wealth, and a Good Life. Does money bring freedom, pressure — or both? And how much is actually «enough»? Деньги — одна из самых чувствительных тем. Их хотят, из-за них переживают, ими измеряют успех и одновременно делают вид, что «не в них счастье». Но так ли это на самом деле? На этой встрече поговоришь о деньгах спокойно и честно — без стыда, хвастовства и готовых формул успеха. Обсудишь: — Делают ли деньги жизнь лучше — и если да, то до какого момента? — Где проходит граница между комфортом и постоянным давлением? — Что для тебя значит «хорошая жизнь»: безопасность, свобода, удовольствие? — Можно ли быть счастливым, зарабатывая меньше, чем «принято»? Формат Mini-Groups: — Мини-группы по 3–4 человека; — 3 раунда по 25–30 минут; — Короткий перерыв между вторым и третьим раундом — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков. Человек, который считает, что деньги — это инструмент, а не инструкция к жизни. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)