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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Friendship in Real Life. What does friendship really mean in adulthood — closeness, support, shared history, or just convenience? В детстве друзья появляются сами. Во взрослом возрасте — всё сложнее: работа, расстояние, разные ритмы жизни. Кто-то остаётся рядом годами, кто-то исчезает без конфликтов и объяснений. На этой встрече поговоришь о дружбе без идеализации и обвинений. Обсудишь: — Как меняется дружба с возрастом? — Обязана ли настоящая дружба быть «навсегда»? — Сколько друзей человеку на самом деле нужно? — Что для тебя лично значит быть другом? Формат Mini-Groups: — Мини-группы по 3–4 человека; — 3 раунда по 25–30 минут; — Короткий перерыв между вторым и третьим раундом — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков. Человек, который считает, что хорошие разговоры — тоже форма дружбы. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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