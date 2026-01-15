Тема: Friendship in Real Life. What does friendship really mean in adulthood — closeness, support, shared history, or just convenience? В детстве друзья появляются сами. Во взрослом возрасте — всё сложнее: работа, расстояние, разные ритмы жизни. Кто-то остаётся рядом годами, кто-то исчезает без конфликтов и объяснений. На этой встрече поговоришь о дружбе без идеализации и обвинений. Обсудишь: — Как меняется дружба с возрастом? — Обязана ли настоящая дружба быть «навсегда»? — Сколько друзей человеку на самом деле нужно? — Что для тебя лично значит быть другом? Формат Mini-Groups: — Мини-группы по 3–4 человека; — 3 раунда по 25–30 минут; — Короткий перерыв между вторым и третьим раундом — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков. Человек, который считает, что хорошие разговоры — тоже форма дружбы. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)