Тема: Professions: Calling, Job, or Just a Paycheck? В детстве все слышали этот вопрос — «кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Сейчас профессия превращается в ярлык, который должен ответить на всё сразу: кто ты, чего стоишь, насколько успешен. Но в реальности работа для кого то — это призвание, для кого то — способ выжить, а для кого то — просто временный компромисс, чтобы платить по счетам. В эпоху, когда от людей ждут одновременно страсти к делу, высокой зарплаты и устойчивости, любая профессия начинает проходить через фильтр: «достаточно ли это значимо?». Легко чувствовать вину, если твоя работа — не «мечта всей жизни», а просто честный труд. Но разве обязательно превращать каждый способ заработать в большую историю про судьбу, если иногда важнее то, каким человеком ты остаёшься внутри этой роли? Обсудишь: — Твоя нынешняя профессия для тебя больше про призвание, про стабильность или просто про деньги — и нормально ли это так признавать? — Был ли у тебя момент, когда мечта о «деле всей жизни» столкнулась с реальностью — и что ты сделал? — Как понять, что пора менять направление, а когда — просто пересобрать отношение к тому, чем уже занимаешься? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)