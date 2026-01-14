Тема: Winter The Architecture of Happiness: Building or Finding? Счастье часто представляют как готовое место, куда нужно однажды попасть: правильная работа, правильный человек рядом, правильный город — и вот ты внутри этого «дома счастья». Но чем дольше живёшь, тем яснее становится, что счастье больше похоже не на найденный дом, а на строительство без конца: где то ремонт, где то перестройка, где то вообще нужно сначала снести старое. Иногда люди завидуют тем, у кого, кажется, уже всё сложилось: «Ну им то повезло, всё нашли». Но за фасадом чужих интерьеров часто скрываются те же трещины, сомнения и временные конструкции на честном слове. И тогда возникает вопрос: стоит ли ждать, что нас однажды «поселят в готовое счастье», или честнее признать, что это всегда черновой проект — со своими планами, провалами и неожиданными светлыми комнатами. Обсудишь: — Тебе ближе идея «найти своё счастье» или «построить его самому» — и почему? — Какие «комнаты» в вашем внутреннем доме счастья уже обжиты, а какие до сих пор стоят без ремонта? — Насколько окружающая среда (город, люди, работа) определяет твою архитектуру счастья, а что зависит только от внутренних решений? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)