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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Are negative emotions a burden — or an essential part of being human? Люди всю жизнь пытаются избегать злости, грусти, стыда и страха — но что, если они не враги? Что, если без них ты не смог бы расти, творить, понимать себя и чувствовать настоящую радость? На встрече поговоришь о том, зачем нам «тёмная сторона», и почему попытка быть всегда позитивным делает только хуже. Обсудишь: — Какую роль негативные эмоции играют в развитии личности? — Почему подавление чувств делает их только сильнее? — Нужно ли «исправлять» плохие эмоции или важно их проживать? — Могут ли люди быть счастливыми без грусти, злости и уязвимости? Формат Mini-Groups — пространство для честного, глубокого общения: — Мини-группы по 3–4 участника — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего Ведущий — Дмитрий Козюков, который убеждён: если прожить декабрь без нервов — это уже суперсила. Подходит для уровней A2 и выше — главное, желание говорить, а эмоции помогут перевести. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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