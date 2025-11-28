Тема: Why do people ghost you instead of just saying «no»? Исчезнуть без слов — самый удобный способ избежать неловкости или просто трусость в чистом виде? Почему людям проще раствориться, чем честно сказать «нет»? Обсудят: — Почему людям так сложно быть откровенными, когда дело доходит до отказа? — Что хуже: быть «загостенным» или самому исчезнуть? — Есть ли ситуации, когда «гостинг» — это нормальная реакция? — Как правильно поставить точку, чтобы не испортить впечатление о себе? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Разговоры один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена партнёра — За вечер будет 4 смены собеседников — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который до сих пор не уверен, кто загостил кого — он встречи или встречи его. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ