Тема: How does emigration change a person? Would you leave your country? Переезд — это не просто смена адреса, а иногда и целой личности. Что делает с человеком жизнь за границей: открывает глаза или разбивает сердце? А ты бы смог всё бросить и начать заново в другой стране — без друзей, семьи и привычного мира вокруг? Обсудят: — Почему люди решаются (или не решаются) на эмиграцию? — Меняет ли место жительства характер и мировоззрение человека? — Что труднее всего при переезде — язык, культура или одиночество? — Можно ли остаться «собой», если живёшь в другой культуре? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Разговоры один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена партнёра — За вечер будет 4 смены собеседников — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который пока не эмигрировал, но уже пережил все стадии культурного шока. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ