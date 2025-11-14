Тема: How to cope with stress (reality ) and other severities in the modern world? Жизнь — не лёгкая штука: дедлайны, новости, цены, уведомления и мысли вроде «а что я вообще делаю со своей жизнью?». На этой встрече будут говорить о том, как сохранять спокойствие, когда вокруг всё стремится доказать обратное. Обсудят: — Что для тебя главный источник стресса сегодня? — Какие способы справляться с тревогой реально работают (а какие — нет)? — Помогают ли друзья и партнёры, когда всё валится из рук, или хочется спрятаться от всех? — Есть ли в стрессе хоть какие-то плюсы — или это просто часть современного пейзажа? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Разговоры один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена партнёра — За вечер будет 4 смены собеседников — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который давно понял, что лучший антистресс — это поговорить с умными (и красивыми) людьми. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ