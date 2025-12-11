ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Is it possible to truly reinvent yourself in 2026 — or do people never change? Каждый декабрь мы обещаем начать новую жизнь: вставать раньше, переехать, похудеть, поменять работу… Но можем ли мы действительно стать другими — или это красивая иллюзия, в которой мы просто перекрашиваем старую версию себя? На встрече поговорят о том, что делает перемены реальными, а что остаётся только фантазией. Обсудят на встрече: — Меняются ли люди по-настоящему или просто учатся лучше скрывать старые привычки? — Как понять, что ты растёшь, а не бегаешь по кругу? — Можно ли переписать свою жизнь с нуля — и нужно ли это вообще? — Почему иногда важно принять себя, а не пытаться «починить»? Формат Mini-Groups — безопасное пространство для настоящего общения: — Мини-группы по 3–4 человека — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего — Подходит для уровней от A2 и выше — главное, желание говорить Ведущий — Дмитрий Козюков, который всё ещё ищет «свою половинку» между выпивкой кофе и записями в клуб. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста