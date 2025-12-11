Тема: Is it possible to truly reinvent yourself in 2026 — or do people never change? Каждый декабрь мы обещаем начать новую жизнь: вставать раньше, переехать, похудеть, поменять работу… Но можем ли мы действительно стать другими — или это красивая иллюзия, в которой мы просто перекрашиваем старую версию себя? На встрече поговорят о том, что делает перемены реальными, а что остаётся только фантазией. Обсудят на встрече: — Меняются ли люди по-настоящему или просто учатся лучше скрывать старые привычки? — Как понять, что ты растёшь, а не бегаешь по кругу? — Можно ли переписать свою жизнь с нуля — и нужно ли это вообще? — Почему иногда важно принять себя, а не пытаться «починить»? Формат Mini-Groups — безопасное пространство для настоящего общения: — Мини-группы по 3–4 человека — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего — Подходит для уровней от A2 и выше — главное, желание говорить Ведущий — Дмитрий Козюков, который всё ещё ищет «свою половинку» между выпивкой кофе и записями в клуб. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)