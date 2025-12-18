Тема: Is it better to be loved or respected — and can you actually have both? Любовь и уважение — два самых желанных чувства в жизни. Но что важнее? И можно ли сочетать их, не теряя себя? На этой встрече обсудим сложные, но увлекательные границы человеческих отношений. Обсудят на встрече: — Почему любовь и уважение иногда кажутся взаимоисключающими? — Что ценнее в долгосрочной перспективе: быть любимым или уважать других и заслуживать уважение? — Как строить отношения, где есть и любовь, и уважение? — Можно ли «купить» уважение, если есть любовь, и наоборот? Формат Mini-Groups — безопасное пространство для настоящего общения: — Мини-группы по 3–4 человека — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего — Подходит для уровней от A2 и выше — главное, желание говорить Ведущий: Дмитрий Козюков, у которого с кофе отношения явно долговечнее, чем с любыми другими. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)