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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: How do holidays affect your mental health — joy or pressure? Праздники для одних — время радости, для других — источник стресса. Разберёшься, как праздники влияют на настроение, отношения и внутреннее состояние, и как находить баланс между ожиданиями и реальностью. Обсудят на встрече: — Почему праздники часто вызывают тревогу и усталость? — Как сохранить радость и ощущение праздника, несмотря на стресс? — Есть ли способы использовать праздничные дни для внутреннего восстановления? — Как не поддаваться внешнему давлению и ожиданиям семьи и общества? Формат Mini-Groups — безопасное пространство для настоящего общения: — Мини-группы по 3–4 человека — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего — Подходит для уровней от A2 и выше — главное, желание говорить Ведущий: Дмитрий Козюков, который клянётся, что этот текст написан без токсичности (но с лёгким сарказмом). Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)

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