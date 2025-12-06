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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Saying «No» to the World. When is it most important to stand your ground? Бывают моменты, когда кажется, что весь мир — от начальника и родственников до рекламы в инстаграме — пытается тебя в чём-то убедить. Согласиться проще: это путь наименьшего сопротивления, способ сохранить мир и не выделяться. Но именно в эти секунды молчаливого внутреннего сопротивления и рождается то, что мы называем собой. Отстоять своё «нет» — это не про упрямство. Это про верность своим границам, ценностям и тому тихому голосу внутри, который шепчет: «Это не мой путь». Да, цена может быть высокой — непонимание, конфликт, одиночество. Но цена молчаливого «да», данного вопреки себе, всегда оказывается выше. Обсудят: — В каких ситуациях тебе было сложнее всего сказать «нет», но жизненно необходимо? — Что стало для тебя точкой невозврата, после которой промолчать уже было нельзя? — И как отличить здоровую твёрдость от разрушительного упрямства? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Формат: Быстрые знакомства Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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